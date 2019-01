Torsdag melder Vest politidistrikt at KNM Olav Tryggvason har gjort funn i Fensfjorden.

Fritidsbåten blei funne tysdag på havbotnen i området ved Rongevær i Austrheim kommune. Vraket ligg på over 70 meters djup.

Politiet skriv i ei pressemelding at dei no startar arbeidet med å undersøke om sjøforsvaret sitt funn kan vere av same båt som truleg gjekk på eit skjær vest for Rongevær i november 2018.

Jan Rydheim blei meldt sakna 23. november 2018, då han køyrde ein fritidsbåt frå Sandnessjøen åleine. Han var på veg til Bergen.

Fakta: Dette er saka: Jan Rydheim forsvann 23. november i fjor på veg frå Sandnessjøen til Hjellestad.

Kl 10.43: Jan Rydheim sin kamerat ringjer inn bekymringsmelding til HRS fordi telefonsamtalen med Rydheim braut etter eit dunk, og han ikkje svarte på telefonen lenger.

Data fra mobilantenner i området kunne tyda på at den sakna var sør av Fensfjorden, området Austrheim/Fonnes.

HRS startar etterretning og sjekkar med skipstrafikk i aktuelt område for evt. aktuelle observasjoner. Kystradio kalla på Rydheim via VHF og båtar i området blir bedne om å halda utkikk.

Kl 11.09 blir ambulansebåten på Austevoll blir beden om å sjekka Hjellestad (destinasjon) og nordover Vatlestraumen.

Kl 11.24 blir redningsskøyta beden om å gå til området Fedje for å søkja.

Frå kl 12.52, blei hendinga vurdert til fase Naud fordi etterretning på dette tidspunktet ikke gav nye svar, noko som kunne tyda på at noko hadde skjedd.

Kl 15.00 var følgjande ressursar komne i søk: Brannbåten i Øygarden, Kystvaktskipet Tor, Kystvakt-flyet, Losbåten 123, Øyrosa (taxibåten Øygarden), Røde Kors «Hordaland», Redningsskøyta Utvær, Redningsskøyta KG Jebsen 2, Luftambulanse frå Bergen, Sea King frå Sola og Austrheim brannvesen.

I denne hendinga bli det sett i verk ei såkalla SAR-varsling. Dette er ei varsling som går til alle naudetatene pluss 110-sentralen.

Etter kvart kom det ei rekkje frivillige med på leitinga og det blei leita til sjøs og på land både laurdag og søndag. Då overtok politiet aksjonen. Dei søkte etter Rydheim, så sant vêret tillet det, med Folk frå Rydheim og Brunvold sitt firma i området sør for Rongevær, nesten fram til jul. Då blei leiteaksjonen i samråd med familien slutta av. Kjelde: HRS

– Sjøforsvaret hadde trening i området og fann båten på 70 meters djup i eit område som me ikkje har hatt mogelegheit til å sjekke, fortel Kjell Idar Vangberg, lensmann i Nordhordland, til Strilen.

Han legg til at mykje tyder på at det er Rydheim sin båt, ettersom det er same type båt som no er funnen.

No vil politiet vurdere om båten skal bli heva.

– Først må me prøve å finne ut om sakna er i båten. Om han ikkje er det, vil det bli gjort ytterlegare søk i området, seier lensmannen.

Politiet har ikkje endeleg fått stadfesta om båten som er funnen er Rydheim sin, og har heller ikkje fått undersøkt inni båten.

Politiet har kontakta Rydheim sine næraste pårørande. Dei er orientert om funnet, og om politiet sitt vidare arbeid.