Leiar i Dalemarka Vel, Arild Paulsen, har sendt brev til Meland kommune der han skriv at:

– Vegen og asfalten frå det nye feltet og ned til snuplassen blir regelrett vaska vekk. Vegbana blir stadig smalare.

Han meiner at problemet skuldast at det opprinnelege dreneringssystemet i byggefeltet ikkje vart oppgradert då Øvre Felt i Dalemarka vart etablert, og då det for nokre år sidan vart lagt ny asfalt i feltet. På dagar med mykje nedbør klarer ikkje dreneringssystemet å ta unna alt vatnet som renn her.

Velforeninga har fått med seg at Meland kommune har planar om å oppgradera dreneringa, og ber om at dei ordnar asfalten samtidig.

Paulsen viser til at det er mange barn som går til og frå buss- og ballbingeområdet, og at dette handlar om tryggleiken deira.

– Då dette er blitt eit ømtåleleg samtaleemne i feltet, hadde det vore flott å få tilsendt datoar får når dette arbeidet startar, og ei stadfesting på at de vil utbetra asfalten samtidig, skriv han.