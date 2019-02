I januar velta eit vogntog på fylkesveg 7 i Gulen.

Ifølgje lokalt brannvesen og helsemannskap var sjåføren i sjokk og hadde smerter i hovudet.

Reagerte på tidsbruken

To timar seinare var politiet på plass. Ordførar i Gulen, Hallvard Oppedal (Sp), reagerte kraftig på tida politiet brukte.

Politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt seier til Strilen at det er vanskeleg for han å svare på den konkrete ulukka, då han ikkje kjenner til saka.

– Det eg iallfall kan seie, er at det er for lang tid for ei utrykking, fortel han.

Har utfordringar

I dei nasjonale krava til responstid står det at politiet skal vere på plass innan 22 minutt i halvparten av oppdraga i spreiddbygde strøk, og innan 45 minutt i 80 prosent av tilfella. Det betyr at ein del oppdrag fell utanfor desse krava.

Responstidkrava gjeld for oppdrag som krev umiddelbar utrykking der liv og helse er truga, ein må sikra bevis eller pågripa nokon.

Responstidsmålingane for 2018 er ikkje klare enno. Ifølgje Songstad har det stort sett gått greitt for politiet å nå krava til responstid, men vedgår at det er utfordringar nokre stader.

Trong økonomi har også spelt ein faktor.

– Vi har vore pressa på ressursane, og det har gått noko utover mengda patruljer. Det vil påverke responstida, noko som er negativt.