Snøen har lagt seg som eit kvitt teppe over heile regionen vår, og brøytemannskapane jobbar for harde livet for å halda vegane berre.

Folk kjører likevel pent ifølge lensmann Kjell-Idar Vangberg.

– Litt bulk må ein alltid vente på slike dagar, men det har ikkje vore nokon valdsame hendingar, fortalde han like før klokka 14.

Heller ikkje Vegtrafikksentralen opplyser om særlege problem.

Det har likevel komme meldingar til Strilen om saktegåande «kolonnekjøring» mellom Seim og Knarvik. I trafikkartet kan ein i 14.30-tida sjå at det openbert er ein del trafikk som hoper seg opp på fylkesveg 57 mellom Knarvik og Lindås, noko som er naturleg med mykje snø, sakte fart og mange brøytebilar i sving.