Her er lesarbreva i Strilen

Vil du også delta i debatten? Send oss ditt innlegg til debatt@strilen.no, max 3000 teikn.

Mange vel å sende lesarbrev til Strilen fram mot valet. Vi samlar derfor lesarbreva i denne saka, som vil bli oppdatert etter kvart.

Anders Namdal og Anette Hæreide, Diabetesforbundet Nordhordland:

Alle med diabetes må få opplæring i sykdommen sin «For å leve godt med diabetes er det avgjørende med grundig opplæring tidlig i sykdomsforløpet»

Eivin Namdal, Alver MDG:

Natur- og kulturskulen på Håøy «Det vil derimot ikkje finnast appar som syner deg korleis du samarbeider med andre i naturen, eller som vidarefører kulturarv»

Akhtar Chaudhry, Marthe Hammer og Torbjørn Taranger , Sosialistisk Venstreparti Alver:

Bruk lokaldemokratiet for å stoppe vindmøllene! «By etter by på vår klode står i fare for å drukne i vann, og unormalt regn og tørke vil ramme oss uvilkårlig»

Ivar Eide, Gulen Høgre:

Gult på vegane i Gulen! «Vegstandarden er til hinder for etableringar av både familiar og næring»

Fritjof Kampevold, Alver Høgre:

Høyre vil gi alle eldre en time aktivitet om dagen «Hele livet tar vi for gitt å kunne gjøre ting vi liker. Denne muligheten forsvinner ofte når vi havner på sykehjem. Det har jeg selv erfart»

Terje Sletten Hansen, Folkeaksjonen nei til mer Bompenger Aver:

Hvorfor betaler vi bompenger? – «Hvorfor skal nordmenn finne seg i å leve under et regime som ingen andre land har?»

Knut Owe Larsen, Austrheim Arbeiderparti:

Om Austrheim Videregående Skule og Tannklinikk – «AVS skal bestå i Austrheim og så snart nytt bygg (eventuelt rehabilitering) SKAL ny Tannklinikk og Newton-rom bygges.»

John Askeland, Alver Senterparti:

Senterpartiet vil byggja ein kommune som gjer jobben sin! –«Me vil jobba for ein kommune som gir oss tryggleik,- reint vatn i springen, teknisk drift, beredskap, brann- og redningstenesta.»

Øyvind H. Oddekalv, Alver AP:

Vi skal spele på lag med næringslivet i Alver kommune «Eit sterkt og godt næringsliv gjer kommunen til eit berekraftig og godt samfunn»

Styret i Alver senterparti:

Områderegulering for Lonene – «Området i Lonena er svært verdifullt og må sjåast som ein "indrefilet" i Knarvik-området, og er særleg viktig for å fremja trivsel og folkehelse i Knarvik og tilliggjande område»

Toril Mongstad, Raudt Alver/Alver nei til EU:

Fordi fellesskapet fungerer – «Etter seks år med ei regjering langt til høgre i politisk ideologi, ser me altfor tydelege teikn på at utviklinga går i feil retning»

Øyvind Bratshaug, Alver Frp:

Alver kommune - fart og retning – «Alver kommune blir ein realitet 1.1.2020, men kva med dei store prosjekta som på mange måtar skal representera Alver kommune og dei forventningane som er lagt i intensjonsavtalen?»

Vidar Langøy-Jørgenvik, Alver senterparti:

Kan ein «skuletapar» vera med å styra Alver Kommune? – «Bonden var ingen pedagog, men han nådde inn til meg og hadde trua på meg.»

Tove Kristin Sleire Tistel, Per Einar Langhelle, Masfjorden Venstre:

Kultur og idrett for alle – «Me veit at det også hos oss er born som av økonomiske grunnar ikkje kan eller får vera med i slike lag på linje med jamaldringane sine»

Rune Chr. Tollefsen (m/ tilsvar frå Morten Klementsen, FNB:

– Hvor er fundamentet FNB? – «Historisk sett så kan ikke Klementsen stå inne for det han sier i Strilen»