Henning Vetås årets grasrottrenar i Hordaland

Juniorfotballen til Nordhordland Ballklubb er det høg kvalitet over. Det har Henning Vetås mykje av æra for.

– Det er veldig kjekt å bli sett og få merksemd for arbeidet. Både for eigen del, klubb og for laget, seier Vetås, og legg til at klubben driftar godt.