Kjempesmell gjorde Emilie redd for rallycrossbilen. No er ho tilbake på vinnarsporet

Bilen framfor Emilie mista hjulet, noko som gjorde at ho for i lufta: – Kjempesmellen gjorde at eg blei redd. Det å vere i rallycrossbilen var tøft etter det.

No er Emilie tilbake på vinnarsporet.