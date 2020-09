Sjekk alle blinkskota frå første dag av Knarvikmila (abo)

Den 38. utgåva av Knarvikmila går inn i rekkja som den mest spesielle. Sjølv om pandemien har lagt ein dempar på arrangementet, dukka hundrevis av spente løpsfantomar opp på Knarvik stadion.

Laurdag gjekk startsskotet for Volvat-stafetten klokka 11. Seinare gjekk det slag i slag med tre femkilometersløp i kategoriane familie, mosjon og aktiv.

– Me har gjort det slik for at flest mogleg kan stille i Knarvikmila. Ein har jo berre lov til å vere 200 personar under eitt arrangement, fortalde Mila-leiaren Trond Andal til Strilen.