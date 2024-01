Har kjøpt inn rundt 40 nye skøytepar: – Ekstremt stor pågang!

– Her er det vaksne som prøver skøyter for første gong på mange år, andre prøver for aller første gong!

Onsdag kveld var det skøytefest i Knarvik. Store og små møtte opp. Det gjorde også Bua, som tok med skøyter, skøyteutstyr og bålpanne.