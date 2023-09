Medaljefest for Aks-gjeng under ungdoms-NM

Aks-77 gjorde det skarpt under ungdoms-NM, også kalla UM, nyleg.

Det blei ein real medaljefest for FIL AKS-77. Tilsammen tok vi heile 12 medaljer hvor det ble følgende fangst: 7 GULL – 2 SØLV og 3 BRONSE. Det ble også to medaljer til to av jentene på stafett. Vi gratulerer alle med strålende innsats, skriv Jonathan Varela Byrkjenes i Aks-77.