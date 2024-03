Brann og Åsane tok ikkje turen, men det var dugande nivå på dei andre laga som tok turen over brua denne veka for å delta på «NBK senior 5-ar».

– Det er veldig kjekt at så mange lag vil vere med og det er fleire lag som stiller med to lag. Det er litt engasjement rundt cupen, det betyr faktisk litt for laga, seier midtstopparbauta Daniel Bilsback, som spelte på eit av NBK sine to lag i cupen – som begge fór rett ut av puljespelet.