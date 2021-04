Ser fram til fotballsesong på splitter ny niarbane

I to år har dei arbeidd for å få ny fotballbane. No er den nye niarbana klar for sesongen.

Fotballeiar Geir Ove Dalland og styreleiar Margunn Bjørnestad i Nordre Holsnøy IL er glade for å vere i mål med den nye niarbana på Leirdalen idrettsanlegg. Framme sit Ulrik Bratshaug Dalland og Oliver Bjørnestad Hopland, klare til ein ny sesong på nytt kunstgras. Foto: Kjell Arne Steinsvik

– Dette skal vare lenge. Vi er stolte av den bana vi allereie har, som har halde i tolv år.