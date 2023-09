Historisk 3 km på Knarvikmila: – Gler meg litt

– Mamma melde meg på, seier Heidi Kvinge Nesheim (11) då ho var ein av 67 deltakarar som var med på tidenes første 3 km på Knarvikmila.

For første gong vart det arrangert ein trekilometer under Knarvikmila. Sjå bilda her: