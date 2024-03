Assistentdommar frå Nordre Holsnøy, Anders Olav Dale, skal saman med hovuddommar Espen Eskås og assistentkollega Isaak Elias Beshevkin dømme under åttedelsfinalen i meisterligaen mellom Manchester City og FC København onsdag kveld.

Kampen startar klokka 21 onsdag og blir spelt på City of Manchester Stadium, som har ein kapasitet på over 50.000 tilskodarar.

I den første kampen mellom dei to laga vann City 3-1, og utgangspunktet for heimelaget før returkampen i England er derfor det aller beste.

Så spørst det korleis det blir for Dale å halde dampen oppe i «løpsduell» mot Haaland og co. Jærbuen, som er kjent for å bøtte inn mål, har også blitt usedvanleg god på å unngå å bli dømt for offside.

Dale har dømt ute i Europa på ulikt nivå gjennom fleire år, men det er ikkje tvil om at den Alver kommune-tilsette karen no får ei av karrieren sine største utfordringar.

Vi møtte Dale seinast i januar, då han dømte under ein lokalcup i Knarvik.