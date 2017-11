Masfjord/Gulen vert tilkjent sigeren

Fotballkretsen har omgjort laurdagens 3-2 tap borte mot Flaktveit 2 til 3-0 siger til Masfjord/Gulen, i den i første av to opprykksmøte til 6. divisjon. Det viser seg at laget frå Åsane stilte med for mange førstelagsspelarar.