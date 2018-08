Sjå alt som skjer under Knarvikmila-helga

FREDAG

UngdomsMila: På morgonen og formiddagen fredag er hundrevis av ungdommar frå skular fjern og nær er med å springa dei om lag to kilometrane som blant anna går via Brekkeløypa. I løpet av 13 år har nærare 25.000 ungdommar på ungdomsskuletrinnet sprunge denne distansen.

Knarvik Xtrem: Xtrem-løpet er terrengløpet for dei som vil ha litt ekstra action. Opp, ned, høgre, venstre, blautt og teknisk - men definitivt ei gjennomførbar oppgåve for alle som er relativt aktive. I fjor var det dei gode venninnene Sara Rebekka Færø Linde og Anita Iversen Lilleskare som gjorde det best blant kvinnene. I år har løpet fått seg ny løype.

18.10: Kort løype (5,5 km)

18.30: Lang løype (11 km)

I tillegg er det Knarvikmil-messe i Nordhordlandshallen frå 16 til 20.30.

LAURDAG

13.00 - YT-stafetten: Idrettslag, bedrifter, venner og uvenner. I YT-stafetten er alle velkomne til å slå seg saman for å springa i vennskapleg kappestrid. Det er tre klassar (menn, kvinner, mix), og den totale distansen laga skal springa er fem kilometer (730m + 1040m + 1160m + 820m + 1250m). I fjor gjorde våre lokale naudetatar det svært skarpt på stafetten.

14.00 - 5 kilometer: Dette er definitivt ein distanse som passar alle. Løpet er i samarbeid med Kreftforeningen, der 100 kroner av startkontingenten går til deira viktige arbeid.

15.00 - 10 kilometer: Sjølve «Mila». Den klassiske distansen pleier å vera populær blant både breidde- og eliteutøvarar. Ved nokre høve har vinnartida vore under 30 minutt. Det blir fartshaldarar som sikter seg inn på sluttid på 40, 45, 50, 55 og 60 minutt.

Gjennom dagen, frå 11 til 17, er det Knarvikmil-messe i Nordhordlandshallen.

Erlend Kristiansen (arkiv)

SØNDAG

09.30–11 - gratis frukost: Tradisjonen tru er det gratis frukost i Nordhordlandshallen for alle med startnummer.

11.00 - Knøttemila: Løpet for dei aller minste. Skjer inne på stadion-området og består av ei 250 meter gøyal hinderløype.

11.00–13.30 - Naturmila: Dette «løpet» går inn i Knarviks grønne bakhage på grus og/eller sti. Består av fire ulike traséar, der ein kan velja heilt fritt kva distanse ein vil gå. For dei som beveger seg opp i terrenget er det sportsgudsteneste klokka 12, ved «Gamleskulen». Ein må vera i mål til klokka 15 for å kunna vinna premiar.

11.30 - Minimila: Éin kilometer lang løype der dei litt større «miniane» får boltra seg. I fjor var nesten 1000 barn med på dette løpet.

12.00 - halvmaraton: For tiande gong kan Knarvikmila invitera dei løpsglade til halvmaratondistansen. Løpet startar, som alle andre, ved Knarvik stadion og går via alle dei tre Flatøy-bruene, før ein ender opp tilbake i Knarvik for målgang.

15.00 - trekning av hovudpremiar/bil: Etter målgang vender enkelte snuten heim. Dei fleste blir likevel igjen for å sjå kven som vinn ein bil på startnummeret sitt.

Gjennom dagen, frå 09.30 til 16.30, er det Knarvikmil-messe i Nordhordlandshallen.

PS: Deltar du på xtrem, 10 kilometer og halvmaraton, er du med i «FjordViking»-konkurransen, som er for dei mest hardbarka kvinnene og mennene. I fjor vart Målfrid Valdersnes fjordviking på kvinnesida etter ein tøff duell mot Emma Julie Dyrhovden.

Erlend Kristiansen (arkiv)

Gode verutsikter

Når det gjeld veret, ser det ut som arrangørane er verkeleg heldige. Der mange Knarvikmila har regna vekk, er det i år null nedbør i vente.

Desse prognosane er likevel litt usikre, så å ha med seg ei regnjakke treng likevel ikkje vera ein dum tanke.

Temperaturen vil halde seg rundt 15 til 18 grader. Antakeleg heilt perfekt løpetemperatur for dei aller fleste.