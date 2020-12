No har dei to sportsorganisasjonane flytta saman

Dei to sportsorganisasjonane held no til i same bygg, og skal styrke samarbeidet seg i mellom.

På biletet har vi på venstre side av bordet styreleiar Einar Vaage i Knarvikmila og marknadssjef Øystein Johansen i NBK. På høgre side sit fremst leiar Endre Valdersnes i NBK, dagleg leiar Hans Lokøy i NBK, dagleg leiar Trond Andal i Knarvikmila og Evy Renate Fyllingen. Foto: Kjell Arne Steinsvik

– Vi ønskjer at huset skal vere brukt, og det får vi ein stor effekt av med Knarvikmila, seier marknadssjef Øystein Johansen i NBK.