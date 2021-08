– Me ser at det er fare for kaotiske situasjonar

Vanlegvis vert Nordhordland Rundt arrangert om våren, men i år er arrangementet flytta.

Sykkelritt og konfirmasjonar same helg.

Sidan begge delar skjer i samme tidsrom og mange skal til og frå, har sykkelklubben ein dialog med kyrkjene.

– Me ser at det er fare for kaotiske situasjonar, spesielt rundt kyrkjene.