Nesten 100 på vinterkarusell – og dei unge sprang som «olja lyn»

Unge gutar og jenter og veteranar imponerte med sterke tider i vinterkarusellen på Eikanger 11. november. Men det var dei unge som imponerte mest.

Lesarreportasje: 17-årige Idar Odland tok tredje sigeren i løpet og betra bestetida si til 6.27, ni sekund betre enn i dei to siste løpa tidleg i vår. Endå meir imponerte 10-åringen Live Færø Linde med tida 7.51.

Live Færø Linde vann for første gong. Det skjedde nesten på dagen 30 år etter at mora, Sara Rebekka Færø Linde, vann for første gong 27. november 1993. Som 11-åring sprang Sara då på 9.41.

