«Disiplane» gav alt under stafetten: – Me slo politiet! (abo)

– Me vil vise at også kristne kan hevde seg i løypa, fortel den glade kvintetten før Volvat-stafetten under den 38. utgåva av Knarvikmila.

– Koronapandemien skal ikkje få setje ein dempar på Knarvikmila. Her skal me gjere vårt ytste for at alle skal ha det kjekt og trygt, seier ein roleg og glad Knarvikmila-sjef, Trond Andal til Strilen like før han sveiva den 38. utgåva av Knarvikmila i gang.

Men mykje er annleis i år.