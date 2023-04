Slik blir Knarvikmila 2023

– Vi samla saman fleire løparar etter løpa i fjor og høyrde kva dei ønskte seg. Dei var veldig tydelege på at dei ville ha ein spesifikk løpsdag, så laurdag blir det 21 km, 10 km og 5 km. Det betyr at Xtrem, som tidlegare har vore ein del av FjordViking FjordVikingFjordViking er å fullføre tre løp under Knarvikmila. Tidlegare var Xtrem ein del av pakka, saman med halvmaraton og 10 km. Frå 2023 blir Xtrem bytta ut med 5 km. , går ut frå 2023-utgåva.

Og Ronny har også ei gladmelding å kome med for 2024 ...