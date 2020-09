Søkkvåte minne frå Knarvikmila sundag. Kjenner du nokon som var på stadion? (abo)

Sjølv om regnet bøtta ned, stoppa ikkje vêrgudane innsatsen til hundrevis av atletar og frivillige ved Knarvik stadion.

Anders Totland

Kasper Valestrand

Søndag er det 10 blytunge kilometer som er i fokus.

– Eg kom her så tidleg for det går jo så få bussar ut her, smiler Nina Kaurel frå Bergen.