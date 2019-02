NBK VIL OPP I 2019: – Vår klare målsetnad er å rykka rett opp igjen

Denne sesongen skal Austrheim, Kvernbit, Nordhordland og Radøy alle spela i same avdeling i femtedivisjon. Lokaloppgjera vil difor komma på rekke og rad, men allereie laurdag testa dei tre sistnemnde formen i Nordhordlandshallen i Knarvik.

Med høgt tempo på fast underlag - og ikkje ei isete utandørsbana - kunne laga finna ut kor godt dei låg an med vinteroppkjøringa. Og når ein skulle summera opp kunne ein konkludera med at NBK ligg best an i starten av februar. Dei starta for øvrig kampåret i veka med ein 9–3-siger borte mot Vaksdal.

Fakta: Resultat frå miniturnering i Nordhordlandshallen Radøy 1 - Radøy 2 0–1 NBK 1 - NBK 2 2–0 Radøy 2 - Kvernbit 1–2 Radøy 1 - NBK 2 0–3 NBK 1 - Kvernbit 2–1 Radøy 2 - NBK 2 0–2 Radøy 1 - NBK 1 3–4 NBK 2 - Kvernbit 1–0 Radøy 2 - NBK 1 3–3 Radøy 1 - Kvernbit 0–1

Trenar for NBK, Bent-Inge Sellevold, gler seg til mange lokaloppgjer i år.

– Eg håpar at folk stiller opp og at det blir kjekt. Me er i alle fall innstilte på det, og så satsar me på at me kan levera på bana også. Ungdommane i dag var jo kjempegode, seier Sellevold, som hadde delt dei to NBK-laga opp i eit ungdoms-og eit «gamlis-lag».

Også Radøy og Kvernbit har nye trenarar føre 2019-sesongen. Robert Blom, som nyleg tok over kvittrøyene frå Frekhaug, håpar lokaloppgjera fører til meir tenning.

– Eg trur det har litt å seia for å skapa litt blest om lokalfotballen. No har jo lokalfotballen låge litt med knokken rygg i forhold til kva han gjorde før, men eg trur det har noko å seia for gutane når dei skal spele mot kompisar i dei andre klubbane.