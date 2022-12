Godt nyttår til deg!

Du kan seie kva du vil om 2022, men no er året over. Vi er på jobb gjennom nyttårshelga, så titt gjerne innom. Har du eit flott bilde frå nyttårsfeiringa? Send gjerne til oss på tips@strilen.no eller via Messenger.

Fyrverkeri i Årvika i Austrheim i 2019.

Redaksjonen

