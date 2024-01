Desse kjempar om å bli årets bedrift

Fiskenett, Terje Romarheim AS, Borlaug & Brosvik Transport AS og Vevle Mek. Verkstad AS kjempar om tittelen «Årets bedrift». Det blir avgjort torsdag kveld på Alver Hotel i Alversund.

1 Bedrifta som ikkje flaggar ut Produksjonen er ekte handverk. Her er dagleg leiar Hugo Ulvatn med ei splitter ny not som gjerast klar til utskiping til ein av kundane. Dei femten siste åra har Fiskenett vore den einaste notlinprodusenten i landet. Trass i at alle konkurrentar har valt å flagge ut produksjonen, held bedrifta på Manger fram med å tene pengar på norskproduserte nøter. – Får vi berre litt fleire ordrar no, er vi godt booka for i år. Etterspurnaden har variert litt, men dei siste åra har vore greie. Sel vi ei not no, er det heilt i grenseland for om vi greier å levere ho i januar neste år, seier Hugo Ulvatn. – – > Les meir om bedrifta her < – –

2 Lastebil-gründeren frå Romarheim Terje Romarheim har bygd opp eit stort selskap gjennom ein lang karriere. I bakgrunnen står Arve Vågenes og Silje Brandsdal, som Terje framhevar som svært viktige for bedrifta. Terje Romarheim har gjennom femti år sørgt for at folk og gods kjem seg fram på vegane i Nordhordland. No er verksemda hans ein av kandidatane til «Årets bedrift». – Eg har alltid gått stille i dørene og arbeidd. Det som driv meg er arbeidsgleda. Den har eg fordi eg har så gode folk med meg. Eg er heilt trygg på at dette fungerer, seier Terje Romarheim. – – > Les meir om bedrifta her < – –

3 Gjekk frå boreleiar til transportør for oljenæringa Kjetil Borlaug gjekk frå bore etter olje til å forsyne oljeselskapa med utstyr. Petroleumsingeniøren Kjetil Borlaug gjekk frå å bore etter olje i Nordsjøen til å frakte borerøyr til basane. Borlaug & Brosvik Transport AS er ein av dei nominerte til Årets bedrift. Den arbeidsame sogningen styrer i dag i staden ein stor flåte av tungbilar som fraktar boreutstyr mellom forsyningsbasar over heile landet. – – > Les meir om bedrifta her < – –