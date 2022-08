– Det var vel eigentleg eit spel der ingen kunne alle reglane

I ettertid meiner Atle Lervåg og Dag Unnar Mongstad fleire må ta skulda for at oppgjeret blei som det blei for Mongstad-buarane i 1972.

Atle Lervåg og Dag Unnar Mongstad meiner ein kan seia mykje om det som skjedde på Mongstad, i ettertid.

Men dei trur fleire må dela på skulda...